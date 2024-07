ABAU extraordinaria en Galicia: Inicio con normalidad y un texto sobre el turismo rural

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) han arrancado este martes con normalidad general en Galicia, con un examen de Lengua Gallega y Literatura que incluía un texto para analizar sobre el turismo rural.

Los exámenes se desarrollarán hasta el jueves y hay matriculados un total de 2.827 estudiantes que acudirán a hacer las pruebas a 14 ubicaciones. En la ordinaria, celebrada a comienzos de junio, hubo más de 13.000, según recoge Europa Press.

Fuentes de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) confirman a Europa Press que las pruebas se están desarrollando sin incidencias, más allá de "algunos despistes" de alumnos que se olvidan del DNI o que acuden al centro equivocado.

Primera jornada

Tras una introducción desarrollada desde las 09:00 horas de la mañana, el primer examen ha sido el de Lengua Gallega y Literatura. La primera pregunta proponía un texto de la escritora viguesa Llerena Perozo Porteiro, publicada en 'Praza Pública', sobre el turismo rural para hacer un resumen y redactar un texto de opinión.

En el apartado de sociolingüística, se proponía un cartel de una campaña de dinamización del gallego en el ámbito del fútbol, así como una transcripción del Arquivo do Galego Oral para que los alumnos identificasen el bloque dialectal al que pertenece. En cuanto a la literatura, ha sido objeto de examen un fragmento de la insigne obra 'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao; y un poema de 'Elexías do Courel', de Uxío Novoneyra.

Tras la prueba de Lengua Gallega y Literatura, a mediodía ha empezado la de Primera Lengua Extranjera, que mayoritariamente es Inglés aunque los alumnos también pueden optar por Francés, Alemán, Portugués o Italiano.

Notas y admisiones

Una vez concluya la ABAU extraordinaria el jueves, las notas las conocerán el 11 de julio, y la preinscripción en los grados universitarios se abrirá para estos alumnos el día 17. La convocatoria ordinaria alcanzó un porcentaje de aprobados en la fase general del 96%.

En paralelo, la CiUG se encuentra ahora inmersa en el proceso de preinscripción, que se cerró el lunes, de las personas que aprobaron la convocatoria ordinaria. Entre los meses de julio y octubre se irán publicando progresivamente hasta nueve listados de admitidos en los grados universitarios gallegos. Las primeras saldrán el martes 9 de julio, con la posibilidad de matricularse entre el 10 y el 11.

Aunque la tendencia de los últimos años es que la mayoría de las carreras ya cierran la admisión en el primer llamamiento, todavía habrá algunos más para cubrir las plazas que quedan: el segundo el lunes 15 de julio, con matrícula del 16 al 17; y el tercero el viernes 19 de julio, con plazo para formalizar la inscripción del 20 al 22.

En la cuarta llamada, que será el 24 de julio, ya se podrán unir los que aprueben la ABAU extraordinaria de esta semana.