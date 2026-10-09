Trasladados al hospital tres heridos tras una colisión entre tres coches en Camariñas (A Coruña)

Tres personas han sido trasladadas a un centro hospitalario tras una colisión entre tres vehículos registrada este viernes por la tarde en A Ponte do Porto, en el municipio coruñés de Camariñas. Los tres heridos viajaban en coches diferentes, por lo que hubo un afectado por cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

El siniestro tuvo lugar en la calle Curros y fue comunicado al 112 Galicia por un particular a las 16:50 horas. En su llamada, alertó de que se habían visto implicados tres vehículos y de que varias personas habían resultado heridas, lo que motivó la movilización de los servicios de emergencia.

El 112 Galicia avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Cee para que acudieran al lugar. Según la información facilitada por los equipos de emergencia, el accidente se produjo cuando uno de los conductores no respetó una señal de ceda el paso, lo que provocó una colisión por alcance.

Como consecuencia del impacto, tres personas necesitaron asistencia sanitaria y fueron evacuadas a un centro hospitalario de referencia. No han trascendido más detalles sobre su estado.