La Audiencia Nacional manda a prisión a los 23 arrestados por el narcoalijo de Muxía (A Coruña)

Los 23 detenidos que fueron puestos a disposición judicial tras el operativo antidroga de Muxía, en A Coruña han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional. Entre los arrestados se encuentra un guardia civil, según han confirmado fuentes próximas a la investigación a Europa Press.

El dispositivo permitió frustrar una operación de descarga de droga en la costa muxiana y hacerse con más de 1.600 kilos de cocaína, además de un revólver. Los agentes sorprendieron a los integrantes de la organización cuando, durante la madrugada del lunes 10 de agosto, trataban de introducir el cargamento en tierra.

En total fueron 26 las personas arrestadas durante el operativo, aunque tres de ellas no llegaron a pasar a disposición judicial. Los 23 investigados fueron trasladados posteriormente ante el juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión.

Una red investigada desde 2025

El origen de la investigación se remonta a enero del pasado año, cuando apareció un narcosubmarino frente al litoral de Muxía. Aquel hallazgo llevó a los investigadores a poner el foco sobre una estructura criminal que operaría desde distintos puntos de la Costa da Morte.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización contaba con medios y conocimientos suficientes para utilizar zonas poco accesibles del litoral gallego en sus operaciones. Su actividad estaría centrada en la recepción de grandes cargamentos de estupefacientes procedentes del exterior.

La actuación de esta semana permitió dar un importante golpe a la estructura. Los agentes localizaron el cargamento de cocaína en plena descarga en la playa de Arnela, donde también procedieron a detener a los integrantes del grupo.

El operativo ha contado con la participación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional, incluido el Equipo Contra el Crimen Organizado de la UCO con sede en Galicia.

La causa permanece bajo secreto de las actuaciones y continúa abierta, por lo que los investigadores mantienen activas las pesquisas y no descartan que puedan producirse nuevas detenciones relacionadas con esta organización.