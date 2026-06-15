Muere un vecino de Carballo (A Coruña) tras volcar el tractor que conducía en una finca

Una persona perdió la vida en la noche de este lunes en el municipio de Carballo, en A Coruña, después de sufrir un accidente con el tractor que manejaba en una finca situada en la zona de A Redonda, en la parroquia de Sambade.

La alerta se activó alrededor de las 21:00 horas, cuando un particular contactó con el servicio de emergencias para informar de que un tractor había sufrido un percance y que su conductor había quedado atrapado bajo el vehículo.

Tras recibir el aviso, el 112 coordinó la intervención de varios equipos de emergencia, entre ellos personal sanitario del 061, efectivos del parque comarcal de Bomberos de Carballo, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil.

Al llegar al lugar del siniestro, los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a la víctima, aunque ya no fue posible salvar su vida. Los servicios desplazados confirmaron el fallecimiento de la persona atrapada.