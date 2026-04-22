Un incendio en un tercer piso en Carballo (A Coruña) moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio en un piso de la calle Valle Inclán, en Carballo, movilizó a los servicios de emergencia tras registrarse un aviso por la presencia de humo en el interior de una vivienda.

Según la información facilitada por el 112, fueron varios particulares quienes alertaron de que desde un tercer piso salía una gran cantidad de humo. En la llamada también se solicitó asistencia sanitaria para una vecina que estaba sufriendo un ataque de ansiedad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, los bomberos de Carballo, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incendio ni sobre posibles daños personales o materiales.