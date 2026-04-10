Fallece un hombre tras caer a un río en Dumbría (A Coruña)

Un hombre perdió la vida en la tarde de este viernes tras caer al río en la parroquia de Olveiroa, en el municipio coruñés de Dumbría, en un suceso que movilizó a numerosos servicios de emergencia.

El trágico incidente se produjo en torno a las 18:10 horas, momento en el que el 112 Galicia recibió la llamada de un particular alertando de la caída de una persona al cauce fluvial.

Según trasladó el alertante durante la comunicación con la central de emergencias, por los signos que presentaba el hombre, este podría encontrarse ya fallecido.

Ante la gravedad del aviso, desde la sala de operaciones del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó de inmediato un amplio dispositivo en el que participaron el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Cee, la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Dumbría.

Los equipos de emergencia se desplazaron con rapidez hasta el punto indicado para tratar de asistir a la víctima, aunque a su llegada solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, sin que fuera posible hacer nada por salvarle la vida.