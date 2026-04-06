Javier, gerente de un camping en Carballo (A Coruña): "Estamos en alerta y preparados para desalojar"

El gerente del Camping As Nevedas, Javier Bertoa, ha confirmado que las instalaciones se encuentran en situación de alerta ante la evolución de los incendios forestales que afectan al entorno de Carballo y, especialmente, a la zona costera de Caión.

"Estamos en alerta y preparados en caso de orden de desalojo", ha señalado Bertoa en declaraciones a Quincemil, quien explica que, por el momento, el mayor riesgo se concentra en el núcleo de Caión.

A pesar de la preocupación, desde el camping mantienen la calma y siguen de cerca las indicaciones de las autoridades competentes.

El dispositivo en el camping permanece activo y listo para actuar si la situación empeora. "Ahora mismo el peligro está en el pueblo de Caión", subraya su responsable, que insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios y del personal.

Las llamas han obligado a extremar la vigilancia en varios puntos del entorno, con especial atención a las zonas habitadas y a los espacios turísticos.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando para controlar el avance del fuego y evitar que se aproxime a áreas con mayor densidad de población. Por ello, se han producido varios desalojos.