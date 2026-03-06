Herida una persona tras salirse de la carretera en A Laracha (A Coruña)

Una persona ha resultado herida tras sufrir una salida de vía en el municipio coruñés de A Laracha.

Según ha informado el 112 y recoge Europa Press, el servicio tuvo constancia de esta salida de vía poco antes de las 22:00 del jueves: el coche había chocado contra un cierre en Portodoso, Soandres.

Alertaban además de que la persona implicada permanecía en el interior, inconsciente.

Al lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Carballo, Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de A Laracha.

La persona herida no tuvo que ser excarcelada finalmente y fue evacuada al hospital en ambulancia.