Camariñas (A Coruña) renombrará la Avenida Ambrosio Feijoo como Avenida das Palilleiras por el 8M

El Ayuntamiento de Camariñas anunció una de las acciones más simbólicas de su programación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Somos las mujeres que construimos Camariñas": la actual Avenida Ambrosio Feijoo pasará a denominarse oficialmente Avenida das Palilleiras.

Con esta decisión, el gobierno local cumple un doble objetivo. Por un lado, da cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica eliminando del callejero el nombre del general Ambrosio Feijoo.

Por otro, y de forma especialmente significativa, reconoce la figura, el esfuerzo y el legado de las palilleiras como referentes femeninos y motor económico y cultural de la villa.

La medida está recogida en el Plan de Igualdad municipal, que contempla la necesidad de visibilizar a las mujeres en los espacios públicos y feminizar el callejero con nombres que sirvan de ejemplo para la sociedad.

Desde el Ayuntamiento destacan que las palilleiras representan "el espíritu de comunidad y construcción colectiva" que define a Camariñas.

El cambio de denominación se aprobará de manera definitiva en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 1 de abril, coincidiendo con la inauguración de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas.

De forma excepcional, la sesión no tendrá lugar en la Casa Consistorial, sino en el propio recinto de la Mostra, rodeada de las palilleiras, protagonistas indiscutibles del patrimonio camariñán.