Trasladado al hospital un hombre tras ser agredido en Ponteceso (A Coruña)

Un hombre de 39 años, con iniciales G.S.G., tuvo que ser trasladado al hospital en la tarde de este jueves tras sufrir una agresión en el municipio coruñés de Ponteceso.



De acuerdo con fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos antes de las 20:00 horas, cuando un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias por una reyerta en una vivienda situada en la avenida Eduardo Pondal.

En la llamada, el alertante solicitaba la intervención de las fuerzas de seguridad y asistencia sanitaria, ante la posibilidad de que hubiese personas heridas.

Por su parte, fuentes del 061 confirmaron a Europa Press que finalmente un varón de 39 años fue evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).