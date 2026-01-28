Detenido el autor del pinchazo de 13 coches en Carballo (A Coruña) por saltarse una orden de alejamiento

La Guardia Civil ha detenido a un varón, vecino del municipio de Zas, como presunto autor de un delito de daños y un delito de quebrantamiento de orden de protección, tras el pinchazo de las ruedas de trece vehículos estacionados en la Avenida de Finisterre, en Carballo.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, 24 de enero, cuando la Policía Local de Carballo acudió a la zona tras recibir varios avisos por daños en vehículos aparcados en la vía pública.

Tras una primera inspección, los agentes trasladaron las actuaciones a la Guardia Civil, que confirmó un total de trece coches afectados.

Durante la investigación, los agentes detectaron un elemento clave: mientras la mayoría de los vehículos presentaban daños aparentemente aleatorios, uno de ellos tenía las cuatro ruedas pinchadas, lo que evidenciaba un especial ensañamiento.

Este indicio llevó a descartar el vandalismo indiscriminado y a centrar las pesquisas en un posible ataque dirigido.

Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar que la propietaria del vehículo con mayores daños era víctima de violencia de género, con una orden de protección en vigor contra su expareja.

La Guardia Civil constató además que los hechos se produjeron dentro del perímetro de exclusión fijado judicialmente, a menos de 150 metros del domicilio de la víctima, lo que suponía un claro incumplimiento de la medida de alejamiento.

La investigación permitió identificar y detener al presunto autor, que cuenta con antecedentes por delitos de violencia de género y quebrantamientos previos.

Según la Guardia Civil, el detenido habría utilizado el ataque a los otros doce vehículos como maniobra de distracción, con el objetivo de camuflar el daño intencionado al coche de su expareja.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género del partido judicial de Carballo, que continuará con la instrucción del caso.