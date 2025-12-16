Remolcan a Malpica (A Coruña) un pesquero con tres tripulantes a bordo por problemas en el motor

Salvamento Marítimo ha remolcado hasta la localidad coruñesa de Malpica a un pesquero con tres tripulantes a bordo que presentaba problemas en el motor.

En concreto, tal y como ha informado el servicio de emergencias y ha recogido Europa Press, la embarcación solicitó asistencia cuando se encontraba en la zona de Os Baldaios.

Para realizar la operación, Salvamento movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que lo remolcó a Malpica. En un principio no ha habido que lamentar consecuencias para los tripulantes, tras la rapidez de la actuación por parte de los servicios de emergencia.