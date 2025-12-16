Salvamar 'Suhail' navegando en aguas de Cádiz en una imagen de archivo.

Salvamar 'Suhail' navegando en aguas de Cádiz en una imagen de archivo. Salvamento Marítimo.

Costa da Morte

Remolcan a Malpica (A Coruña) un pesquero con tres tripulantes a bordo por problemas en el motor

No ha habido que lamentar consecuencias para ninguno de los tripulantes

Te puede interesar: La tragedia en A Coruña de la que nació el servicio de Salvamento Marítimo en España

Publicada

Salvamento Marítimo ha remolcado hasta la localidad coruñesa de Malpica a un pesquero con tres tripulantes a bordo que presentaba problemas en el motor.

Retiran del puerto de Oza la ballena varada.

En concreto, tal y como ha informado el servicio de emergencias y ha recogido Europa Press, la embarcación solicitó asistencia cuando se encontraba en la zona de Os Baldaios.

Para realizar la operación, Salvamento movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que lo remolcó a Malpica. En un principio no ha habido que lamentar consecuencias para los tripulantes, tras la rapidez de la actuación por parte de los servicios de emergencia.