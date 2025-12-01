Intervienen 74,5 kilogramos de centollo en Camariñas (A Coruña)

La Guardia Civil ha intervenido casi 75 kilogramos de centollo de pesca furtiva en Camariñas, en la zona de la lonja vieja del municipio. Durante el operativo, fueron identificados dos familiares, uno de ellos reincidente, que llegaron a amenazar a los agentes.

Una patrulla de servicio del puesto de Camariñas detectó desde su punto de vigilancia movimientos sospechosos relacionados con el desembarco y fondeo de marisco de manera irregular. Una de las personas identificadas era conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo y se encontraba en la rampa de acceso mientras recibía a una embarcación con las luces apagadas.

Según explica la Guardia Civil, los agentes vieron cómo ambas personas procedieron al fondeo de dos sacos en el agua sin placa o boya identificativa.

Al verlo, la patrulla se acercó a la rampa y extrajo los dos sacos que estaban completamente llenos de centollo llegando a unos 74,5 kilogramos.

Durante la intervención, tal y como indica el Instituto Armado en una nota, la persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y de hostilidad hacia los agentes actuantes, profiriendo amenazas e intimidaciones.

El marisco aprehendido fue trasladado a la lonja nueva de Camariñas y posteriormente devuelto al mar, ya que su identificación era posterior a su fondeo sin señalización. En lo que respecta a las personas identificadas, ambas se enfrentan a posibles delitos de amenazas y coacciones y han sido denunciados por sus prácticas furtivas.

La Guardia Civil reitera la importancia de consumir marisco de origen legal para proteger el ecosistema marino, apoyar al sector profesional y garantizar la salud pública.