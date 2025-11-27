Heridos graves en Carballo (A Coruña) un joven y una menor de edad tras sufrir un accidente

Un hombre, de 28 años, y una menor de edad han resultado heridos graves en la zona de Monte do Carme en Carballo (A Coruña) tras sufrir un accidente del que todavía se tratan de esclarecer las circunstancias.

Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 14:00 horas de este jueves.

Por su parte, la central de emergencias del 112 recibió la alerta por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que informaron de que movilizaban el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Ambas personas fueron trasladadas, en un primero momento, al PAC de la localidad, se desconoce si por familiares u otros particulares. Una vez allí y tras ser atendidos por profesionales sanitarios, fueron trasladados al CHUAC. El varón presenta diversos golpes y contusiones y está ingresado en la UCI con pronóstico grave.

Ahora, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos.