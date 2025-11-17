Arde en Muxía (A Coruña) un contenedor de mercancías que se utilizaba como taller Protección Civil de Muxía

Un contenedor de mercancías que se utilizaba como taller ardió en la tarde del pasado domingo en el municipio coruñés de Muxía. El incendio se produjo en el lugar dos Muíños, en Moraime, pasadas las 19:00 horas.

Los propios dueños fueron quienes dieron aviso al 112. Hasta el lugar se trasladaron los bomberos de Cee, la Policía Local, la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Muxía. Uno de los propietarios tuvo que ser evacuado al hospital Virxe da Xunqueira de Cee por inhalación de humo.

Los efectivos trabajaron durante dos horas para poder sofocar las llamas, ya que el interior del contenedor tenía herramientas, material de reparación para vehículos y combustible, lo que incrementó la gravedad y la complejidad del incendio.