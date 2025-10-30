Detenido un vecino de Fisterra (A Coruña) como presunto autor de seis incendios forestales en verano

La Guardia Civil ha detenido en Fisterra a un hombre acusado de ser el presunto autor de seis delitos de incendio forestal registrados en la zona de Cabo da Nave, dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa da Morte, un área incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico.

Según informó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión, los fuegos calcinaron un total de 46,59 hectáreas de monte protegido.

El primero de ellos se produjo el 7 de julio, en una época especialmente delicada por las condiciones meteorológicas y la orografía del terreno, que favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Durante los meses siguientes, se registraron otros cinco incendios en la misma zona, en concreto los días 3 de agosto, 23 de septiembre (dos focos), 9 y 11 de octubre, lo que llevó a los agentes a abrir una investigación exhaustiva.

Tras el análisis de la información recabada, se logró identificar plenamente al presunto responsable, procediendo a su detención.

La Guardia Civil recuerda que los incendios forestales suponen una grave amenaza para el entorno natural y la seguridad de las personas, e insiste en la importancia de la colaboración ciudadana.

Ante cualquier actividad sospechosa, se recomienda contactar con el 062 o a través de los canales oficiales de denuncia.