Liberado en Vimianzo (A Coruña) un motorista herido

Los Bomberos de Cee tuvieron que liberar a un motorista herido en la AC-552, a su paso por el municipio coruñés de Vimianzo.

Según la información del 112 Galicia, que ha recogido Europa Press, el suceso se produjo minutos después de las 15:00 de este viernes y fue un particular el que alertó de que un hombre sufrió una caída de moto y estaba atrapado por un pie.

La central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.

Una vez en el punto, los bomberos cortaron el guiador de la moto para poder acceder al herido, que fue atendido por el persona sanitario y trasladado al centro hospitalario.