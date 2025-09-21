Una torre de Hércules se cuela en la festa da pataca de Coristanco (A Coruña)

Imagen de la recreación de la Torre de Hércules.

La localidad de Coristanco, en A Coruña, celebra en el día de hoy su tradicional festa da pataca, un evento que atrae a diferentes visitantes que se acercan a contemplar las diferentes creaciones.

Uno de los tractores de este año, y de los favoritos para hacerse con el premio, ha recreado con este producto una torre de Hércules que emula a la original con todo lujo de detalles.

Conservando la base, y con las diferentes partes del monumento marcadas, al igual que las ventanas, este milenario faro se ha visto recreado en patatas, con ocho metros de altura.

Los visitantes la han estado contemplando asombrados, recibiendo muchas críticas positivas por su similitud con la real.

Finalmente, ha quedado en el segundo lugar de la clasificación.