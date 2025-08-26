Muere una mujer tras ser rescatada inconsciente del mar en la Playa de Lires en Cee (A Coruña)

Una mujer ha fallecido este martes tras ser rescatada inconsciente del mar en el municipio coruñés de Cee, concretamente en la Playa de Lires.

Según ha informado el 112, junto a ella han sido rescatados también un hombre y un menor, ambos evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira. Los tres habrían entrado al mar juntos y fueron arrastrados por la corriente.

En el dispositivo han participado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee.