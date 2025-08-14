A prisión los cuatro detenidos en Carballo (A Coruña) en una operación antidroga

Los cuatro detenidos en una operación antidroga en Carballo ingresan en prisión. Así lo ha determinado el Tribunal de Instancia de Carballo, número 2, donde han pasado a disposición judicial este jueves después de haber sido detenidos el martes.

La calificación provisional, señalan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es el de delito de tráfico de drogas de grave daño a la salud en el marco de grupo u organización criminal. El caso está bajo secreto de actuaciones.

El operativo antidroga se realizó el pasado martes en la localidad de Carballo, donde varios agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, realizaron la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns.

El operativo se saldó con incautaciones de droga. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.