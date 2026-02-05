Libertad para el último detenido en A Pobra (A Coruña) relacionado con narcotráfico

La jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado la puesta en libertad, dado que Fiscalía no interesó su ingreso en prisión, del último detenido al que relacionan con las 3,6 toneladas de cocaína incautadas el pasado mes de septiembre en el municipio coruñés de A Pobra.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, como medidas se le impuso la obligación de comparecer semanalmente en el Tribunal y la retirada del pasaporte.

El hombre, con vínculos familiares con otro de los detenidos en el mes de septiembre, está investigado por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo.