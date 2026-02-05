Detenidas cuatro personas en Boiro (A Coruña) por cinco robos con violencia e intimidación

La Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro, en A Coruña, detuvo a cuatro varones como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación, en una operación que permitió desarticular un grupo delictivo con base en el casco urbano de la localidad, caracterizado por el uso de armas blancas y una elevada agresividad contra las víctimas.

La investigación se inició tras un primer robo cometido en diciembre, cuando los autores accedieron por la fuerza a una vivienda para sustraer dinero.

Posteriormente, a mediados de enero intensificaron su actividad delictiva, encadenando varios hechos de especial violencia en diferentes puntos del municipio.

En uno de los episodios más graves, irrumpieron violentamente en una vivienda, donde redujeron y amenazaron a sus moradores, que resultaron lesionados durante el asalto, mientras los agresores se apoderaban de dinero en efectivo.

La violencia se trasladó también a la vía pública, con asaltos a dos mujeres de avanzada edad y a una pareja de viandantes que precisó asistencia médica.

La actividad criminal culminó con el atraco a un establecimiento comercial, en el que el principal investigado amenazó al propietario con una navaja para exigir la recaudación, mientras otro integrante del grupo realizaba labores de vigilancia en el exterior.

Las pesquisas permitieron acreditar la participación directa del principal investigado en todos los robos, así como el uso reiterado de armas blancas como medio de intimidación.

Con las pruebas recabadas, la Guardia Civil consolidó las evidencias contra los cuatro implicados y desmanteló definitivamente la estructura delictiva.

Una vez finalizadas las diligencias, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia.