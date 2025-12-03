Herida una conductora tras chocar contra la mediana de la AG-11 en Ribeira (A Coruña)

Una conductora resultó herida este mediodía después de salirse de la vía y colisionar contra la mediana de la AG-11 a la altura del kilómetro 38, en Palmeira (Ribeira).

El impacto dejó a la mujer atrapada en el vehículo, mientras que la niña de corta edad que la acompañaba se encontraba liberada y accesible desde el primer momento.

Según trasladó un particular al 112 Galicia, el coche perdió el control antes de golpear la estructura central de la autovía, dando inicio a un operativo que se activó apenas minutos después, cuando la propia conductora llamó al 112 para pedir asistencia sanitaria para ambas ocupantes.

En el dispositivo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y el GAEM de Ribeira, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la vía, que trabajaron para garantizar la seguridad en la zona.

Durante la intervención, los Bomberos cortaron el respaldo de uno de los asientos para facilitar la extracción de la herida.

Tras ser atendidas en el lugar, la mujer y la menor fueron puestas en manos de los profesionales sanitarios, que valoraron su estado y gestionaron su atención posterior.