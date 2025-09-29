El PP arrebatará la alcaldía de Ribeira (A Coruña) al BNG

El PP de Ribeira ha presentado una moción de censura en el consistorio de la localidad coruñesa junto a cuatro concejales del Partido Barbanza Independente (PBBI) que devolverá a los populares a la Alcaldía, que desde los comicios municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Luis Pérez Barral con el apoyo del PSOE y del PBBI.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la moción está firmada por los 10 ediles del PP y cuatro de los cinco que los independientes tienen en la corporación.

De prosperar, la nueva alcaldesa de la localidad de O Barbanza será la popular Mariola Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado. Está previsto que esta tarde ofrezca una rueda de prensa para explicar el acuerdo y los motivos de esta moción de censura.