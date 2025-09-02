El buque incendiado en Ribeira se estabiliza "lentamente"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan por apagar el incendio del buque Awadi, en el puerto de Ribeira, a 2 de septiembre de 2025. Elena Fernández - Europa Press

La extinción del incendio en el buque Awadi, que arde en el puerto de Ribeira (A Coruña) desde las 17:00 horas del pasado lunes, continúa activa. Los profesionales siguen además tratando de que la embarcación se mantenga a flote a través de la expulsión de todo el agua contenida.

Durante esta tarde, según informa Europa Press, han soltado el cabo del barco que trabajaba en remolcarlo y han introducido bombas de achique para tratar de aligerar la carga del buque. Además, buzos han descendido para sellar las válvulas e impedir la entrada de más agua.

En este contexto, fuentes de la Consellería do Mar informan de que el incendio ha remitido y está bajo control, aunque la presencia de humo y temperaturas elevadas impedirá el acceso al interior del barco hasta mañana.

De esta forma, el fuego camina hacia la estabilización "lentamente".

Durante la tarde, los trabajos se han centrado en la expulsión del agua y pronóstico es el mismo para la noche. "El buque está escorado hacia estribor y hay varias bombas de achique, pero no consiguen estabilizar el barco. Los buzos tratan de taponar la entrada de agua para estabilizar el barco", sitúa el alcalde de Ribeira, Luis Pérez.

Las estimaciones de los equipos desplazados apuntan a que los trabajos de extinción se prolonguen durante días, a causa de la elevada temperatura del interior del buque, que roza los 1.000 grados.

Más de un día ardiendo

El buque Awadi, de 50,75 metros de eslora y 10,32 metros de manga, arde en el puerto de Ribeira desde la tarde del lunes.

El fuego se originó en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación. Ninguna persona ha resultado afectada y los esfuerzos se centran en la extinción del incendio.

Un amplio dispositivo trabaja en tratar de extinguir el incendio y mantener a flote la embarcación. Entre ellos, dotaciones de los bomberos de Ribeira y Boiro, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Portos de Galicia.