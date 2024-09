Un herido en un accidente entre un coche y una moto en Rianxo (A Coruña)

Los bomberos del parque Comarcal Provincial de Boiro fueron requeridos a las 21:17 horas de este sábado 31 de agosto por un accidente en la carretera AC-305 a la altura del punto kilométrico 13,5 situado en el lugar de las Pedriñas, en el Ayuntamiento de Rianxo. Se trataba de un accidente con heridos por choque entre un coche y una moto.

Llegados al lugar, los bomberos del parque Comarcal Provincial de Boiro fueron informados por el personal sanitario de la ambulancia del 061, que estaba ya en el lugar, de que hay un herido, concretamente el piloto de una motocicleta que tenía politraumatismo en el costado izquierdo y que hubo que inmovilizar para posteriormente colocarlo en bloque en una camilla.

Los bomberos del parque Comarcal Provincial de Boiro verificaron que la motocicleta no estaba virtiendo líquidos resbaladizos y que no tenía riesgos asociados. Esperaron a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y se retiraron del lugar dado que no había necesidad de limpieza, ni de trabajos técnicos. En el operativo participó también la Policía Local de Rianxo.