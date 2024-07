Anulan la sanción al vecino de Rianxo (A Coruña) que pidió ser atendido en gallego

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso de Santiago de Compostela ha anulado la sanción de 600 euros impuesta a un vecino de Rianxo (A Coruña), en 2021, cuando exigió ser atendido en gallego durante un cribado covid en su centro de salud.

Así lo ha señalado este lunes a través de un comunicado A Mesa pola Normalización Lingüística, encargada de recurrir la sanción que fue impuesta en su momento por la Subdelegación del Gobierno.

"O xulgado considera que non está probado que o cidadán alterara o funcionamento do centro de saúde e deixa, polo tanto, sen efecto a sanción de 600 euros inicialmente imposta pola Subdelegación do Goberno, en aplicación da coñecida como Lei Mordaza", explican desde A Mesa.

No obstante, el vecino de Rianxo ha sido sancionado con una multa de 160 euros por una infracción de "falta de respeito aos axentes da Policía Local de Rianxo", "feitos que non encaixan na tipicidade pola que a Subdelegación incoou o procedemento sancionador".

Desde la Mesa denuncian los "defectos e contradicións" presentes durante todo el procedimiento. En este sentido, el presidente de la entidad, Marcos Maceira, ha insistido en el efecto "amedrentador" que puede suponer para cualquier persona que manifiesta intención de ejercer sus derechos lingüísticos "a loita deste cidadán contra a administración sanitaria, a policía local, a Delegación do Goberno e, agora, a administración da xustiza".

"Perante esta tentativa da Policía de Rianxo e da delegación do goberno español de amedrentar a cidadanía que, amparada pola lexislación, solicite ser atendida en galego, A Mesa non dubidará en acudir ás instancias que foren precisas para garantir o dereito ao uso do galego", ha señalado Maceira.

A Mesa ha solicitado una aclaración de la resolución al juzgado y, una vez se resuelva, han avanzado que solicitarán el amparo del Tribunal Constitucional para reparar los derechos del ciudadano.