Procesan, once años después, a tres ultras del Atlético de Madrid por la muerte del coruñés Jimmy

Once años después de la muerte del hincha del Deportivo Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy', el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha procesado este miércoles a tres ultras del Atlético de Madrid a los que acusa de ser los responsables de su muerte, según adelanta El Confidencial.

Además, la jueza responsable ha procesado a otros dos radicales del club rojiblanco por las lesiones que le causaron a otro seguidor gallego. La decisión llevará a estos cinco procesados a sentarse en el banquillo de los acusados más de una década después de los hechos ocurridos en los alrededores del estadio Vicente Calderón el 30 de noviembre de 2014 entre hinchas del Riazor Blues y el Frente Atlético.

En octubre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la investigación por la muerte del seguidor del Deportivo. La Sala consideraba que existen evidentes indicios delictivos para reputar autores a los investigados identificados por las acusaciones que representan a la Fiscalía de Madrid, LaLiga y otras partes personadas en el procedimiento.

Ahora, en el escrito publicado y al que tuvo acceso El Confidencial, queda probado que en torno a las 09:00 horas del día 30 de noviembre de 2014, en las cercanías del Estadio Vicente Calderón tuvo lugar una pelea multitudinaria entre aficionados radicales de ambos equipos. Tras la cual se identificó a tres individuos como autores de las lesiones que luego causaron la muerte de Jimmy, provocándose lesiones en la cabeza y el resto del cuerpo con puñetazos y objetos, antes de arrojarlo al río Manzanares.

También, el medio ha adelantado que será el próximo 18 de diciembre cuando la magistrada comunique su decisión a los cinco radicales, que se encontrarán en libertad hasta la celebración del juicio.

Archivo de la causa en 2022

La jueza archivó la causa en mayo de 2022 ante la ausencia de autor conocido al no dar credibilidad al relato de un testigo protegido que identificó ante la Policía al autor material al considerar que incurría en numerosas contradicciones sobre lo sucedido en los aledaños del entonces estadio Vicente Calderón.

La acusación particular y La Liga de Fútbol Profesional recurrieron esta decisión. En concreto, LaLiga cargó contra la jueza, a la que acusaba de cometer "errores de bulto" e incurrir en "razonamientos simplistas o inocentes".

Finalmente, en diciembre de 2022 concluyó el juicio y el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid condenó a multas de entre 300 y 1.350 euros a 75 acusados de participar en la multitudinaria pelea que enfrentó a hinchas del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid.