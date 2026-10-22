Rueda defiende la actuación policial en A Coruña y apunta a Blanco: "Otra cosa es la dirección política"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la actuación policial en A Coruña. La ciudad herculina vivió en la jornada del miércoles dos momentos de tensión, con disturbios tras el acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, que escalaron en la protesta convocada por la tarde. Frente a su defensa de los policías y antidisturbios, Rueda criticó al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Los policías y fuerzas antidisturbios hicieron su trabajo", aseguró el mandatario autonómico, que añadió: "Otra cosa es la dirección política de esos trabajos". Rueda se refería al delegado del Gobierno en Galicia, que esta mañana apuntaba a "grupos violentos" como incitadores a la violencia durante la jornada del miércoles.

El presidente de la Xunta, que no ha llegado a pedir la dimisión de Blanco, sí ha señalado que el delegado del Gobierno debe profundizar en sus explicaciones por lo ocurrido en la ciudad herculina: "Tendrá que explicar cuál fue la reacción, si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados, o si se pudo hacer más".

Antes de atender a los medios, en su intervención en el Encontro 40º aniversario Expansión Galicia, el presidente ya se había referido a los altercados en A Coruña como "escenas no deseables" que "no merecen otra cosa que la condena". "Cuidado con estas cosas", advirtió Rueda, que apeló a las elecciones como un instrumento en un contexto en el que en Galicia "no gustan los extremismos".

El BNG "no condena"

Rueda, además, señaló que le "preocupa muchísimo" que haya "partidos" que "no son capaces de condenar" los hechos ocurridos ayer en A Coruña. "Como los representantes del BNG, con todo tipo de filigranas dialécticas para no decir que lo condenan. Seguro que la inmensa mayoría de los gallegos pensamos que no puede ser", señaló el mandatario autonómico en declaraciones a los medios.

"En Galicia no somos así. En Galicia no queremos vivir así. No tenemos esa intolerancia. Nos pueden gustar más o menos determinados posicionamientos políticos, pero para eso están las urnas, para expresarse y creo que aquí, hasta ahora, somos un caso único en España", señaló el presidente de la Xunta, en referencia a que Vox no tiene representación en Galicia.

El mandatario autonómico incidió en que es necesario "hablar con claridad" para incidir en que "ese es el camino" y que "utilizar la democracia para cualquier cosa en democracia no es admisible". "No ser capaces de decirlo claramente o incluso justificarlo veladamente retrata a mucha gente", aseguró Rueda, según recoge Europa Press.

"Me preocupa muchísimo, aparte de la propia actitud de las personas que utilizan la violencia, que algunos partidos como el BNG no sean capaces de nuevo de condenar eso claramente. Hay que hacerlo y espero que lo hagan. Si no, se retratarán, y la gente los conocerá cada vez más", zanjó el presidente de la Xunta.

Precisamente, esta mañana, la candidata a la Alcaldía por el BNG en A Coruña, Avia Veira, defendió en una rueda de prensa que "la inmensa mayoría" de las personas que participaron en las movilizaciones tuvieron "un comportamiento pacífico". La candidata nacionalista, además, condenó "cargas policiales desproporcionadas" y situó la quema de contenedores fuera del "marco de las manifestaciones".

Besteiro defiende las protestas, pero denuncia lo actos vandálicos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido la libertad de expresión y las protestas contra las "políticas fascistas que representa VOX", pero "no comparte" los actos violentos, "vengan de donde vengan".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios este jueves en Lugo. Preguntado por las críticas a la actuación policial y las peticiones de dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Besteiro ha sostenido que ambas cuestiones deben diferenciarse. "Una cosa no tiene que ver con otra", ha afirmado, antes de insistir que rechaza "totalmente" los comportamientos violentos, "independientemente de su procedencia".

El líder de los socialistas gallegos ha defendido que la libertad de expresión y el rechazo a la violencia son plenamente compatibles. En este sentido, ha señalado que comparte el posicionamiento de quienes se manifestaron contra Vox y sus políticas, que ha calificado de "fascistas y retrógradas", pero ha subrayado que estas reivindicaciones "deben expresarse de forma pacífica".

Asimismo, preguntado sobre si respaldaba lo ocurrido durante la concentración, el secretario xeral del PSdeG ha aclarado que no había estado presente en los hechos y que, por tanto, no podía juzgar un incidente concreto que no había presenciado.

Sin embargo, ha defendido la libertad de expresión como "un derecho que no debe ser limitado" y ha recalcado que su postura no responde únicamente a la defensa de quienes puedan expresar opiniones distintas a las suyas.

El líder de los socialistas gallegos ha señalado que en la concentración había personas de distintos ámbitos y que el rechazo a las políticas de Vox era una expresión "que se compartía". Al mismo tiempo, ha insistido en que la oposición a esas ideas debe mantenerse "al margen de cualquier comportamiento violento".