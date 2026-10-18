A Coruña ganará nuevas plazas de aparcamiento en la calle Médico Devesa Núñez

La calle Médico Devesa Núñez de A Coruña contará con nuevas plazas de aparcamiento tras las obras de mejora que el Ayuntamiento está a punto de finalizar. La intervención incluye el reasfaltado de la calzada, el repintado de las marcas viales y una reorganización de los espacios disponibles para estacionar, con el objetivo de aprovechar mejor la superficie y facilitar el aparcamiento en esta zona de la ciudad.

Los trabajos se están ejecutando por tramos para mantener el acceso a las viviendas durante el desarrollo de la actuación. Según explica el Gobierno local, la nueva distribución permitirá aumentar el número de vehículos que pueden estacionar en la calle, una medida que responde a una demanda de los vecinos, especialmente de quienes residen en los edificios situados en sus inmediaciones.

La intervención también contempla la eliminación de algunos elementos que podían dificultar las maniobras de los vehículos y otros ajustes puntuales para mejorar la organización del espacio. De este modo, el Ayuntamiento busca no solo renovar el firme, sino también optimizar el uso de una vía en la que conviven viviendas y varios equipamientos públicos.

El Ayuntamiento prevé completar los trabajos en los próximos días. La actuación permitirá renovar el pavimento y reorganizar el aparcamiento en esta vía, con la intención de facilitar el día a día de los residentes y mejorar la circulación de los vehículos que acceden a los distintos servicios de la zona.