A Coruña espera un domingo sin lluvias y con máximas de 18 grados, según MeteoGalicia

A Coruña afronta este domingo, 18 de octubre, una jornada de tiempo estable, sin precipitaciones destacables y con temperaturas máximas de 18 grados, según la previsión de MeteoGalicia. El viento del nordeste será uno de los protagonistas del día y contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas expuestas de la ciudad.

Los termómetros se moverán entre los 13 y los 18 grados, con un ambiente propio de mediados de otoño. La ausencia de lluvia favorecerá las actividades al aire libre, aunque conviene tener en cuenta el viento a la hora de planificar paseos por el litoral o actividades en espacios abiertos.

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica en la ciudad, con el viento como principal factor a tener en cuenta. El ambiente será más fresco durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, mientras que las temperaturas más agradables se esperan durante las horas centrales del día.

La previsión de MeteoGalicia permite, por tanto, disfrutar de un domingo sin paraguas en A Coruña, aunque será recomendable llevar una prenda de abrigo para hacer frente al viento del nordeste.