Arden tres coches de madrugada en una calle de A Coruña: no son los primeros en 2026

Tres vehículos estacionados ardieron durante la madrugada de este domingo en la calle da Educación, en el barrio de Visma, en A Coruña. El incendio se produjo pasadas las 3:30 horas y movilizó a los servicios de emergencia, aunque no hubo que lamentar daños personales.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular que alertó de que un coche estaba ardiendo en esta vía de la ciudad. La persona que dio la voz de alarma también advirtió de que había otros vehículos estacionados muy cerca, por lo que existía el riesgo de que las llamas se propagasen y afectasen a más coches.

Tras recibir la llamada, se activó el dispositivo de emergencia para intervenir en el lugar y hacer frente al fuego. Hasta la calle da Educación se desplazaron los Bomberos municipales de A Coruña, encargados de realizar las labores de extinción, además de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El incendio afectó finalmente a tres vehículos que se encontraban estacionados en la zona. La intervención de los servicios de emergencia permitió actuar ante el fuego, que generó preocupación por la proximidad de otros coches aparcados en la misma calle.

El suceso se saldó sin personas heridas, según la información facilitada por el 112 Galicia. Por el momento, los datos disponibles no precisan las causas que originaron las llamas ni las circunstancias en las que comenzó a arder el primero de los vehículos.