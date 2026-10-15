A Coruña refuerza los controles de la Lotería tras el error del Gordo de Villamanín: obligatorio firmar una solicitud

El incidente ocurrido el año pasado en la pequeña localidad de Villamanín (León), cuando la Comisión de Fiestas vendió por error más participaciones del número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad de las que realmente estaban respaldadas por décimos, provocó que este año muchas entidades y administraciones tomasen ejemplo y decidiesen dejarlo todo por escrito para evitar controversias.

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), según indican desde la delegación provincial de A Coruña, ya contaba con un documento llamado "Solicitud de fraccionamiento con recargo" para aquellas empresas, asociaciones o grupos de personas que quisiesen adquirir participaciones de un mismo número de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, reconocen que no todas las administraciones lo solicitaban. Y es que lo normal, o eso se pensaba, era que situaciones como la ocurrida en Villamanín nunca llegasen a darse. Por eso, algunas administraciones y entidades confiaban en que todo saldría bien sin necesidad de cubrir esta solicitud.

Pero el incidente de León parece haber cambiado las cosas. Aunque muchas administraciones ya pedían este documento desde siempre, el trámite también depende de las propias entidades, que son las que deben solicitarlo y cubrirlo. Así, según explican desde el sector, se busca dejar constancia de los décimos adquiridos y de las participaciones que se van a poner a la venta.

El Club Silva SD, por ejemplo, que lleva años comprando participaciones de la Lotería de Navidad, se encontró este año con la obligación de cubrir la "Solicitud de fraccionamiento con recargo" cuando acudió a su administración para solicitarlas.

Este trámite se aplica a la venta de participaciones con recargo, es decir, cuando el comprador paga más dinero del que realmente juega en la lotería. Por ejemplo, si una participación cuesta cinco euros, pero solo se juegan cuatro, el euro restante corresponde al recargo o donativo destinado a la entidad. La normativa establece límites para ese recargo, que no puede superar el 20 % del importe de la participación.

¿Qué incluye la solicitud?

La solicitud incluye el importe total que se va a fraccionar, el número al que se juega y los datos de la administración donde se adquieren los décimos, entre otros. También hay que incorporar la información de la entidad que solicita el fraccionamiento y los datos de la persona responsable.

En la administración de lotería La Favorita, por ejemplo, aseguran que, por el momento, solo han recibido a una mujer que haya entregado esta solicitud. Eso sí, Alicia, la lotera, reconoce que "se está empezando a hacer ahora mucho más que antes". En su caso, tienen clientes de toda la vida que les encargan el mismo número cada año y ellos se ocupan de preparar las participaciones para entregárselas en mano. "Tenemos dos cajas esperando a que vengan a buscar", cuenta.

En la administración número 45, situada cerca de El Corte Inglés, explican que recibieron un comunicado de SELAE para recordar la obligatoriedad de este impreso. Además, indican que las participaciones se diferencian del resto de los décimos mediante un sello de la entidad.

Aunque, también existen administraciones que generan ellas mismas las participaciones para evitar este tipo de situaciones. Es el caso de la Barca de Oro, en la plaza de Pontevedra, donde tienen una impresora para llevártelos (casi) en el momento.

De esta forma, las administraciones y las entidades buscan evitar situaciones como la que se vivió en León el pasado año, cuando un error en la gestión de las participaciones dejó sin respaldo en décimos a 50 papeletas premiadas con el Gordo y provocó un conflicto entre los agraciados y la Comisión de Fiestas.