Multada en A Coruña por aparcar en zona azul con su tarjeta PMR: "¿Tenemos que aprendernos la normativa de cada municipio?"

Silvia había cogido su coche como un día cualquiera. Vive en Oleiros y tenía que ir a A Coruña para hacer unos recados. Hace unos años tuvo que empezar a utilizar muletas a causa de una lesión medular, por lo que solicitó una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) que le permite aparcar en las plazas reservadas para ello.

Sin embargo, aquel día la plaza destinada a personas con movilidad reducida estaba ocupada, por lo que decidió aparcar en una de la zona ORA. Así lo hizo, pero cuando volvió de sus recados se encontró con una multa.

La joven de 24 años no entendía nada. Era algo que ya había hecho en otras ocasiones. "Hay pocas plazas reservadas y no siempre están disponibles", cuenta su padre, Javier Vázquez.

La familia recurrió la sanción, pero el Concello de A Coruña desestimó el recurso. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la normativa sobre el estacionamiento con tarjeta PMR no es la misma en todos los municipios. Mientras que en Oleiros puede aparcar en zona azul sin necesidad de sacar ticket, en A Coruña sí tenía que hacerlo. Algo de lo que cuando se enteraron, ya era tarde.

Una tarjeta válida en toda Europa, pero con distintas condiciones

Y aquí entra el conflicto. Aunque la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es válida en toda España y en los países de la Unión Europea, eso no significa que sus titulares tengan las mismas ventajas en todas las zonas de estacionamiento regulado. Las condiciones para aparcar en espacios como los de la zona ORA pueden variar según la normativa de cada ayuntamiento.

"¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que aprender la normativa de cada municipio cada vez que vayamos para ahí en coche?", lamenta Javier.

Su queja ya no viene solo por el dinero. "50 euros no me van a quitar de pobre", explica. Es más bien la frustración de que una tarjeta válida en toda la Unión Europea no garantice las mismas condiciones de estacionamiento en todos los municipios. "No tenemos por qué sabernos la normativa de cada ciudad. Y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de municipios que hay solo en esta comarca", añade.

Las diferencias entre municipios

Y es que, en Oleiros, donde vive Silvia, la zona azul funciona exclusivamente durante la temporada de verano, del 1 de junio al 15 de septiembre, en las inmediaciones de las principales playas. Mientras que los usuarios generales tienen una estancia máxima de un día previo pago de la tasa correspondiente, los vehículos con movilidad reducida autorizada quedan excluidos de esta limitación temporal.

En Cambre, por ejemplo, los vehículos que exhiben de forma visible la tarjeta PMR también cuentan con ventajas específicas en las áreas de estacionamiento regulado, entre ellas el estacionamiento gratuito en las plazas habilitadas.

En A Coruña, por su parte, el nuevo contrato de la zona ORA incluirá una hora gratuita al día en zona azul para las personas que tengan la tarjeta PMR. Una medida que, en opinión de Javier, va en la buena dirección, aunque considera que el problema de fondo sigue sin resolverse.

En opinión de Javier, la falta de plazas reservadas para personas con movilidad reducida obliga en ocasiones a buscar otras alternativas para aparcar. Por eso, insiste en que las condiciones deberían ser las mismas en todos los ayuntamientos. Porque, al final, nunca sabes en qué municipio puedes acabar llevándote una multa.

"Como padre de una persona que ha tenido un accidente, me siento desprotegido", reconoce.