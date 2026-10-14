Un incendio en un coche en la calle Curros Enríquez de A Coruña obliga a intervenir a los bomberos

Un coche se incendió durante la mañana de este miércoles en la calle Curros Enríquez de A Coruña, hasta donde se desplazaron los Bomberos de A Coruña para extinguir las llamas.

Según la información facilitada por los bomberos, el aviso se registró a las 07:54 horas, cuando fueron alertados de un incendio en un vehículo ligero estacionado en esta vía de la ciudad.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local.

Tras la intervención de los bomberos, el vehículo quedó estacionado en la vía con importantes daños materiales.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio.