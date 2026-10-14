Herido un motorista de 55 años tras ser arrollado por un coche en la avenida do Porto de A Coruña

Un motorista de 55 años ha resultado herido este miércoles tras ser arrollado por un turismo en la avenida do Porto de A Coruña, a escasos metros de la gasolinera de la zona. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia del 061, aunque, según fuentes policiales, no presentaba ninguna fractura.

El accidente ocurrió pasadas las 12:30 horas. Según la información recabada, un turismo que circulaba en dirección al túnel de la Marina realizó un giro con intención de cruzar el carril contrario para acceder a la gasolinera. Fue entonces cuando arrolló a la motocicleta que circulaba por la vía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local para regular el tráfico y una ambulancia del 061 para atender al motorista herido, que finalmente fue evacuado al hospital.