Material intervenido por la Policía Nacional durante la operación contra el tráfico de drogas en el Agra do Orzán Policía Nacional

Dos detenidos por tráfico de drogas en el Agra do Orzán de A Coruña: uno ingresa en prisión

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en A Coruña por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, en una operación que ha permitido desmantelar un punto de venta de drogas situado en el barrio del Agra do Orzán. Uno de los arrestados, considerado el principal investigado, ha ingresado en prisión por orden judicial.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, después de que los agentes recibieran información sobre la posible distribución de sustancias estupefacientes desde una vivienda de la calle Alcalde Lens.

Tras las pesquisas, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo durante la mañana del pasado viernes que culminó con la detención de los dos sospechosos y el registro del inmueble.

En el interior de la vivienda, los agentes encontraron cocaína, hachís y dinero en efectivo, además de una zona habilitada para preparar las dosis de droga. También localizaron utensilios utilizados para adulterar, pesar y distribuir las sustancias.

Intervenidos 15 teléfonos móviles, una tableta y un patinete eléctrico

Durante el registro, los policías también se incautaron de numerosos objetos cuya procedencia está siendo investigada.

Entre ellos figuran 15 teléfonos móviles, una tableta, un patinete eléctrico y diversas herramientas, que podrían tener un origen ilícito. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial durante la mañana del sábado. Tras ello, la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión del principal investigado.

Con esta actuación, la Policía Nacional da por desmantelado el punto de distribución de drogas localizado en el Agra do Orzán.

La colaboración ciudadana, clave para la investigación

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la información aportada por los ciudadanos, que permitió iniciar las investigaciones y desarrollar el operativo.

En este sentido, recuerda que mantiene habilitado el correo electrónico antidroga@policia.es, a través del cual cualquier persona puede comunicar de forma anónima y confidencial información relacionada con el tráfico de estupefacientes, los puntos de venta de droga y otras actividades vinculadas al crimen organizado.