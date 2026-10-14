A Coruña liquida el convenio de Defensa para desbloquear el cuartel de A Grela y avanzar con el nuevo contrato de bus

El nuevo contrato del bus urbano de A Coruña da un paso más. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este miércoles la extinción del convenio firmado con el Ministerio de Defensa en 2009 y la reparcelación del antiguo cuartel de automóviles de A Grela, una operación que permitirá al Concello disponer de suelo público para las futuras cocheras del transporte urbano.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, ha destacado que este acuerdo supone un "punto de inflexión" para avanzar en una licitación que sigue pendiente desde que caducó la concesión de Tranvías de A Coruña en diciembre de 2024. El Gobierno local mantiene su compromiso de sacar adelante el nuevo contrato antes de que termine este año.

La liquidación del convenio, que llevaba años pendiente de desarrollo, permite concretar las obligaciones de ambas partes y facilita el siguiente paso urbanístico. El proyecto de reparcelación contempla que el Concello incorpore a su patrimonio algo más de la mitad de la parcela, unos 22.000 metros cuadrados.

Según ha explicado Lage Tuñas, disponer de este espacio era un "requisito fundamental" para avanzar con el nuevo contrato del bus urbano, ya que permitirá poner suelo público a disposición de los futuros licitadores para las instalaciones vinculadas al servicio.

El portavoz ha defendido que esta fórmula garantiza que los terrenos y las instalaciones que se construyan con cargo a las inversiones del contrato permanezcan en manos municipales, aunque la gestión del transporte corresponda a una empresa concesionaria.

El siguiente paso: publicar la estructura de costes

Preguntado por los plazos del nuevo contrato, Lage Tuñas ha avanzado que el siguiente paso será publicar la estructura de costes, un trámite previo a la licitación que el Concello está preparando.

"Lo normal es que antes de que remate noviembre la estructura de costes se publique", ha señalado. Este documento permitirá continuar con la tramitación del contrato, cuyo concurso el Gobierno local se ha comprometido a lanzar antes de que finalice el año.

El portavoz ha aclarado, además, que no es necesario que toda la operación urbanística de A Grela esté materializada, incluida la urbanización de la parcela, para poder licitar el servicio. Lo que busca el acuerdo aprobado este miércoles es aportar seguridad jurídica y evitar posibles recursos relacionados con la disponibilidad de los terrenos, un problema que, según ha recordado, ya ha afectado a licitaciones anteriores.

La concesión de Tranvías de A Coruña caducó en diciembre de 2024, por lo que el nuevo contrato es una de las principales asignaturas pendientes del transporte público municipal. Con el acuerdo sobre el antiguo cuartel de A Grela, el Concello busca despejar uno de los obstáculos para poner en marcha el proceso.