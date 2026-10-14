A Coruña ampliará el horario de apertura de ocho polideportivos municipales

Ocho polideportivos municipales de A Coruña abrirán sus puertas 15 minutos antes. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este miércoles mejoras en el servicio de conserjería de las instalaciones deportivas, con un incremento de 2.030 horas anuales para reforzar la atención a los usuarios y facilitar el desarrollo de las actividades.

Según ha explicado el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, la medida permitirá adelantar la apertura en los polideportivos de la Sagrada Familia, San Francisco Javier, Barrio das Flores, Ventorrillo, las instalaciones 1 y 2 de la avenida de La Habana, Novo Mesoiro y Os Rosales.

Además, el Palacio Municipal de Riazor incorporará un nuevo turno de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Con estos cambios, el contrato garantizará un total de 100.147,25 horas anuales de servicio de conserjería, con una inversión de 5,358 millones de euros al año.

Lage Tuñas ha señalado que el objetivo es mejorar la atención a los usuarios y facilitar la organización de las actividades deportivas, además de adaptar los turnos a las necesidades de apertura de las instalaciones y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

EMUSA asumirá la gestión de la piscina de San Amaro

La Xunta de Goberno Local también ha dado cuenta del encargo a la empresa municipal EMUSA de la gestión de la piscina de San Amaro, algo de lo que ya se había hecho eco este medio el pasado mes de septiembre, después de que el Concello haya acordado poner fin de mutuo acuerdo a la concesión con el Club del Mar.

La empresa municipal asumirá el servicio durante un máximo de un año, con posibilidad de prorrogarlo seis meses más. El objetivo es mantener en funcionamiento las instalaciones, así como los cursos y las actividades deportivas, tanto para los usuarios habituales como para las escuelas deportivas municipales.

Más de 650.000 euros para los vestuarios de la Torre

Por otra parte, el Concello ha adjudicado el contrato para la segunda fase de la reforma de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la Torre, con una inversión superior a los 654.000 euros.

Esta actuación se suma a una primera fase que contó con cerca de 900.000 euros, por lo que la inversión total para modernizar estas instalaciones rondará el millón y medio de euros.

Las obras permitirán incorporar dos nuevos vestuarios, reorganizar los espacios y mejorar la fachada y la eficiencia energética del complejo deportivo.