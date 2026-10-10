Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

Policías locales de A Coruña piden explicaciones a su jefe tras las amenazas sufridas en Orillamar

La Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña (APPL) ha reclamado explicaciones por la actuación del jefe del cuerpo municipal tras los incidentes registrados el pasado martes 6 de octubre en la calle Orillamar. La organización ha difundido un comunicado en el que condena lo ocurrido, muestra su apoyo a los agentes implicados y pide un respaldo más firme por parte del Gobierno local.

Según expone la asociación, los hechos se produjeron durante una intervención rutinaria relacionada con el control del estacionamiento y el cumplimiento de las normas de tráfico, que acabó derivando en una situación de tensión y riesgo para los policías.

"Una simple intervención rutinaria para control del estacionamiento y en cumplimiento de las normas de tráfico no puede acabar con amenazas graves, intimidaciones o agresiones a los agentes que se limitan a hacer su trabajo", señala la organización.

La APPL expresa su apoyo a los funcionarios que participaron en el operativo y considera que situaciones de este tipo no deberían producirse durante el ejercicio de sus funciones.

Cuestionan las reuniones del jefe policial con familiares de los implicados

Una de las principales críticas de la asociación se dirige a la actuación del jefe de la Policía Local después de los incidentes.

Según las informaciones a las que hace referencia el colectivo, el responsable policial habría recibido en dependencias municipales a representantes de las familias implicadas y, posteriormente, se habría desplazado a sus domicilios.

La asociación considera que estas actuaciones requieren una explicación y plantea dudas sobre el trato que reciben los ciudadanos en situaciones similares.

"Cabe preguntarse si cualquier ciudadano que recibe una propuesta de sanción por una infracción de tráfico tiene la misma posibilidad de reunirse con el máximo responsable de la Policía Local para trasladarle sus quejas y poner en duda la actuación de los agentes", sostiene.

En este sentido, la APPL defiende que la imparcialidad en la actuación policial debe ser compatible con el respaldo a los funcionarios que intervienen en situaciones conflictivas.

Preocupación por la difusión de las imágenes y la seguridad de los agentes

El comunicado también hace referencia a la difusión de imágenes de los incidentes y de las amenazas dirigidas a uno de los policías.

La asociación advierte de que la circulación de este contenido ha supuesto una exposición pública del agente y considera que podría incrementar los riesgos para su seguridad.

Por ello, reclama que la Jefatura asuma su responsabilidad en la protección de los miembros de la plantilla, especialmente después de intervenciones que hayan generado situaciones de tensión.

"La imparcialidad no está reñida con el respaldo a la plantilla y corresponde a la Jefatura ejercer ese papel con responsabilidad", señala el colectivo.

Piden un respaldo claro del Gobierno municipal

Además de solicitar explicaciones al jefe de la Policía Local, la asociación reclama una respuesta por parte de los responsables del Concello de A Coruña.

La organización asegura que continúa esperando una muestra de apoyo institucional a los agentes que participaron en la intervención de Orillamar.

"No hacen falta grandes discursos, sino responsabilidad y decisiones que permitan a los agentes trabajar con seguridad para garantizar la convivencia y el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos", concluye el comunicado.