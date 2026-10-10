Homenaje a los caídos durante el acto militar por el Día de la Fiesta Nacional, celebrado en el Parrote de A Coruña Cedida

A Coruña celebra la Fiesta Nacional con un izado de bandera y un homenaje a los militares fallecidos

A Coruña se ha adelantado a la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que tendrá lugar el próximo lunes 12 de octubre, con un acto militar celebrado este sábado en el paseo de la Dársena del Parrote. La ceremonia incluyó un izado solemne de la bandera de España, un homenaje a quienes perdieron la vida al servicio del país y un desfile militar.

El acto estuvo presidido por el general Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas. Entre las autoridades asistentes se encontraba la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, junto a otros representantes institucionales y militares.

Izado de bandera y homenaje a los caídos

La ceremonia comenzó con la rendición de honores al general que presidía el acto. A continuación, un equipo integrado por miembros del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y la Guardia Civil llevó a cabo el izado solemne de la bandera española.

Posteriormente, los asistentes participaron en un homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida por España, uno de los momentos centrales de la conmemoración.

La jornada militar concluyó con un desfile de las fuerzas participantes ante la autoridad que presidía la ceremonia.

Más allá de los actos protocolarios, la celebración también sirvió para reconocer la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de España, en tareas relacionadas con la vigilancia, la seguridad, la protección y la defensa de la paz y la libertad.

Una celebración que se adelanta al 12 de octubre

Aunque el Día de la Fiesta Nacional se conmemora oficialmente cada 12 de octubre, A Coruña celebró este sábado su acto institucional con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo de las Fuerzas Armadas y rendir homenaje a la bandera española.

Esta festividad está regulada por la Ley 18/1987, de 7 de octubre, y recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, una fecha que marcó el inicio de una nueva etapa de proyección histórica, lingüística y cultural de España.

La conmemoración también pretende poner en valor la historia compartida del país y reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones de defensa y seguridad.