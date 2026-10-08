Las carabelas portuguesas vuelven a aparecer en las playas de A Coruña: avistadas este jueves en Orzán

Las carabelas portuguesas han vuelto a dejarse ver este jueves en las playas urbanas de A Coruña. Varios ejemplares han sido localizados esta tarde en la zona del Orzán, tanto sobre la arena como dentro del agua, en un nuevo episodio de presencia de estos organismos en la costa coruñesa.

Su aparición se produce apenas un día después de que se detectasen varios ejemplares en el mismo arenal. Este miércoles, algunas personas que paseaban por el Orzán ya se encontraron con carabelas portuguesas, una presencia poco habitual a estas alturas del otoño. Especialistas apuntan a que las temperaturas todavía relativamente elevadas y la temperatura del agua pueden estar favoreciendo que continúen llegando a la costa.

No es, además, la primera vez que estos organismos aparecen en las playas de A Coruña este año. A mediados de septiembre se localizaron ejemplares en Riazor, coincidiendo con el final de la temporada de socorrismo, y pocos días después también fueron avistados en zonas como O Parrote y San Amaro.

La presencia de carabelas portuguesas también se hizo notar con especial intensidad en la ciudad durante el verano de 2025. A finales de agosto llegaron a localizarse alrededor de 30 ejemplares en la playa del Matadero y se contabilizaron varias picaduras en los arenales coruñeses.

No son exactamente medusas

La carabela portuguesa, cuyo nombre científico es Physalia physalis, no es técnicamente una medusa, sino un sifonóforo formado por una colonia de organismos especializados que funcionan conjuntamente. En las playas coruñesas su presencia es menos habitual que la de otras especies de medusas, pero ya se han producido episodios anteriores de llegada de ejemplares a los arenales urbanos. El propio Ayuntamiento incluye a la Physalia physalis entre los sifonóforos que pueden aparecer en las playas de la ciudad. Concello da Coruña

Aunque su aspecto puede llamar la atención por su característico tono azulado o violáceo, no deben tocarse ni aunque estén sobre la arena y parezcan muertas. Sus tentáculos son altamente urticantes y pueden provocar picaduras dolorosas y reacciones en la piel.

La recomendación es mantener la distancia si se encuentra un ejemplar y avisar a los servicios correspondientes. En caso de picadura, se aconseja salir del agua y solicitar asistencia de los servicios de salvamento o sanitarios.