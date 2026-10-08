La alcaldesa de A Coruña sobre la subasta de los bienes de Meirás: "Los Franco son unos sinvergüenzas"

"Son unos sinvergüenzas". Inés Rey no se cortó un pelo este jueves al hablar de la subasta de los bienes que la familia Franco retiró en su día del Pazo de Meirás. La alcaldesa de A Coruña fue preguntada por los medios durante una rueda de prensa y no dudó en cargar contra la familia del dictador, asegurando que la situación le parece "una burla a la democracia y sobre todo una burla a los españoles".

Y es que a Rey no le sorprendió demasiado que los Franco decidieran sacar a subasta estos bienes, sobre todo después de haber visto cómo dejaron la Casa Cornide, de donde se llevaron "hasta los embellecedores de los enchufes", señaló.

La alcaldesa considera que detrás de estos bienes está el expolio llevado a cabo durante la dictadura franquista. Más que nada, porque reconoce, "no han trabajado en su vida". "Todos son bienes públicos. Lo que tienen es de lo que han robado en la dictadura franquista, donde el caudillo entendía que todo era suyo. Las casas, los pazos, las joyas...", afirmó.

"Yo no sé en qué momento es todo fruto de ese arduo trabajo al que se dedican los Franco", ironizó Rey, que también hizo referencia a las rentas que, según apuntó, siguen cobrando de garajes que se quedaron en el barrio de Salamanca. "No sé de qué trabajos vienen", añadió.

Para la regidora coruñesa, después del expolio llevado a cabo durante la dictadura, la familia Franco debería haber mostrado "vergüenza". "Lo que tenía era que haberles caído la cara de vergüenza. Lo que estamos aguantando ya es esa tercera generación. Me resulta tremendamente desagradable", aseguró.

"Una burla a la democracia"

Pero fue al hablar de la memoria de las víctimas del franquismo cuando Rey elevó todavía más el tono. "Me parece una burla a la democracia y una burla a los españoles. A esos que siguen tirados en las cunetas sin que sus familias puedan llorarlos en ningún sitio", afirmó.

"En cualquier otro país la familia de un dictador se hubiera cambiado hasta el apellido. Aquí se lo ponen de primero para llevar el Franco primero", continuó la alcaldesa, que volvió a calificar la subasta como "una desfachatez".

La alcaldesa terminó su respuesta asegurando que le resulta "tremendamente desagradable" que, mientras todavía hay víctimas de la dictadura cuyos familiares no han podido despedirse de ellas, la familia Franco continúe poniendo a la venta bienes vinculados a aquel periodo. "Que en un país europeo tengamos todavía muertos en las cunetas mientras que esta gente sigue subastando bienes que son de todos, me parece una burla a la democracia y una burla a los españoles", concluyó.

La Xunta estará "atenta" a la subasta

Las palabras de Inés Rey llegan un día después de que el conselleiro de Cultura, José López Campos, asegurase que la Xunta estará "atenta" a la subasta para determinar si hay algún bien que pueda ser de interés para Galicia.

López Campos explicó que el Gobierno gallego analizará los objetos que salgan a la venta y seguirá el criterio de los técnicos para decidir si existe algún elemento por el que pueda resultar interesante hacerse con la propiedad. La Xunta, añadió, mantiene su compromiso de recuperar los bienes vinculados al Pazo de Meirás que considere que tienen un valor especial para Galicia.