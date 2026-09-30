El primer temporal deja árboles, ramas, chapas y otros daños en A Coruña y su área metropolitana

El temporal que afectó a Galicia durante las últimas horas dejó numerosas incidencias en A Coruña y varios municipios de su entorno, principalmente relacionadas con la caída de árboles y ramas, desprendimientos y elementos que amenazaban con caer a la vía pública. Aunque las alertas meteorológicas ya están desactivadas, esta mañana todavía eran visibles algunos de los efectos del episodio en diferentes puntos.

En A Coruña ciudad se registraron varias actuaciones por elementos desprendidos o con riesgo de caída. Entre ellas se encuentra la retirada de una antena en la plaza de Lugo, así como de un cartel en la avenida de Fisterra. También se localizaron chapas metálicas desprendidas de un tejado en Ronda de Outeiro y una chapa con riesgo de caída en la calle Fariña Ferreño.

Los servicios de emergencia también tuvieron que intervenir por un árbol con posible riesgo de caída en Archer Milton, mientras que en San Pedro se produjo una afección en el tejado de la pista de chave. En la avenida Montoto se registró la caída de un ventanal y en Arquitecto Rey Pedreira hubo un desprendimiento del cubretendal.

Otra de las incidencias se produjo en el CHUAC, donde varias planchas del tejado presentaban peligro de caer sobre la vía pública. También se notificó una pancarta suelta en Fernández la Torre.

A estos daños se sumaron acumulaciones de agua que todavía podían apreciarse durante la mañana en algunos puntos de la ciudad.

Árboles y ramas caídas en varios municipios

El viento también dejó diferentes incidencias en los municipios del área metropolitana y de la comarca coruñesa. En Arteixo se registraron varias caídas de ramas y un árbol en las parroquias de Monteagudo y Loureda.

En Sada, las principales incidencias estuvieron relacionadas igualmente con la caída de árboles. Una de ellas se produjo en el paseo marítimo, en la zona del puerto, donde fue necesario cortar un carril de circulación mientras los servicios de emergencia procedían a retirar el ejemplar.

El municipio registró además el desprendimiento de cascotes de la fachada de una vivienda antigua en el núcleo urbano, por lo que la zona quedó acordonada. Los problemas con el cableado de Telefónica también fueron numerosos, tanto por la caída de postes como por el destensado de cables.

En Betanzos se produjeron caídas de ramas en diferentes puntos, mientras que en Bergondo también se notificaron varias incidencias similares. En Carral se localizaron ramas caídas en pistas municipales y en Abegondo no hubo daños destacados, más allá de las consecuencias del viento sobre algunos árboles.

Miño también registró varias caídas de ramas, al igual que en Oleiros.

Incidencias también en Ferrol

En Ferrol se notificó la caída de un árbol en la estrada de Castela, a la altura del número 63, y otro en Porta de Neira, 44. Además, se produjo un anegamiento en la avenida do Mar.

Las incidencias se enmarcan en el episodio de meteorología adversa que afectó a Galicia durante el martes y las primeras horas del miércoles.

406 incidencias gestionadas por el 112 en Galicia

El 112 Galicia gestionó 406 incidencias relacionadas con la meteorología adversa entre las 11:00 horas del martes 29 de septiembre y las 6:00 horas de este miércoles 30. Durante ese periodo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió un total de 2.122 llamadas.

La provincia de A Coruña fue la que concentró un mayor número de incidencias, con 192, seguida de Pontevedra, con 142; Lugo, con 52; y Ourense, con 19.

Entre los municipios con más actuaciones destacó A Coruña, con 16 incidencias, mientras que Vigo registró 24. A Estrada y Pontevedra contabilizaron 11 cada uno y Bergondo alcanzó las nueve. Boiro, Ferrol y Lalín sumaron ocho incidencias por municipio, mientras que Abegondo, Foz y Redondela registraron seis.

Las dificultades de circulación provocadas por árboles y ramas caídas fueron el principal motivo de las intervenciones, con 188 casos. A continuación se situaron las actuaciones preventivas por posibles riesgos, con 59; los avisos por carteles, pancartas o señales de tráfico caídas, con 34; los restos de accidentes u objetos en las vías, con 30; y las incidencias relacionadas con cables de luz o teléfono, con 22.

Durante el martes permaneció activa una alerta naranja por fenómenos costeros, inicialmente limitada al litoral oeste de A Coruña y posteriormente ampliada al suroeste de la provincia y a todo el litoral de Pontevedra. También se mantuvo una alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña, además de avisos amarillos por lluvia y viento en diferentes zonas de Galicia.

En estos momentos todas las alertas por meteorología adversa están desactivadas y Galicia se encuentra ya en situación de normalidad.