Inés Rey invita al PP a negociar los presupuestos de A Coruña para 2027 el martes 6 de octubre

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha movido ficha tras el plantón del BNG. El Gobierno municipal ha enviado este miércoles una invitación formal al PP para reunirse el próximo martes 6 de octubre en el Palacio de María Pita y comenzar a negociar el presupuesto de 2027. Los nacionalistas no acudieron a la reunión convocada este miércoles para iniciar las conversaciones sobre las cuentas municipales.

De esta manera, el Gobierno socialista intenta abrir una segunda vía de diálogo sobre los presupuestos de 2027, ahora con el Partido Popular sobre la mesa. Así lo confirmaba esta mañana la propia alcaldesa tras la ausencia de los nacionalistas: "Dado que no ha comparecido el Bloque Nacionalista Galego, dentro de un rato enviaremos una convocatoria, una carta al Grupo Popular para sentarnos con ellos y hacer lo mismo: explicar cuáles son las líneas, ver qué puntos en común tenemos".

En la carta remitida a los populares, liderados por Miguel Lorenzo, Rey, como presidenta del grupo municipal socialista, señala que el objetivo de esta primera reunión es abrir una vía de diálogo que les permita conocer las prioridades y propuestas del grupo municipal popular y explorar si existe una base mínima de entendimiento que haga posible avanzar en una negociación de los presupuestos municipales para 2027.

Mano tendida a los populares

"Somos conscientes de las diferencias existentes entre nuestros respectivos grupos, pero entendemos también que es responsabilidad de todos explorar las posibilidades de acuerdo en cuestiones que afectan directamente al funcionamiento del Concello, a los servicios públicos, a los inversiones y al desarrollo de los proyectos estratégicos de A Coruña", indica la regidora en el escrito.

La reunión se celebrará el próximo martes, 6 de octubre, a las 12:00 horas. Por el momento, el candidato popular a la alcaldía, Miguel Lorenzo, no se ha pronunciado sobre si acudirá o no a la convocatoria de la alcaldesa.

Aunque ya este martes, el portavoz popular advertía de que, en caso de ser llamado a negociar, reclamaría previamente al Gobierno local información económica sobre la situación del Ayuntamiento. "Hay un déficit de 12 millones, incumplimiento de las reglas de gasto y remanente negativo", mencionaba. "También pediré información clara sobre la ejecución del presupuesto", avisaba Lorenzo.