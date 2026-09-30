Dos heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en la N-550, en Carral (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la N-550 a su paso por Carral. El siniestro consistió en una colisión frontal entre dos vehículos.

El accidente se produjo alrededor de las 15:40 horas en el kilómetro 14. Uno de los propios implicados en el choque fue quien alertó al 112 de lo sucedido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, que atendieron a los dos heridos, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

La colisión provocó además retenciones de tráfico mientras se desarrollaba la intervención de los servicios de emergencia.