A Coruña licita por 9,2 millones la gestión del Campo de Golf de la Torre de Hércules durante 15 años

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno Local la licitación de la concesión para la explotación, gestión y mantenimiento del Campo Municipal de Golf de la Torre de Hércules. El contrato tendrá una duración de 15 años y no contempla posibilidad de prórroga, con un valor estimado de 9.207.850,96 euros.

La nueva concesión lleva aparejada una renovación de buena parte de las instalaciones deportivas. La empresa adjudicataria deberá acometer un plan de inversiones de más de un millón de euros destinado a modernizar tanto el campo de juego como los diferentes espacios y equipamientos del complejo.

Renovación del campo y de las instalaciones

Entre las actuaciones previstas se encuentra la remodelación del campo de juego, con trabajos para mejorar el drenaje, renovar las superficies y nivelar los greens y las calles. También se contempla la renovación de los boxes y tees de salida.

El proyecto incluye además actuaciones en el edificio principal, que será modernizado con medidas destinadas a mejorar tanto su accesibilidad como su eficiencia energética. La iluminación será sustituida por tecnología LED y se renovará la maquinaria empleada para las labores de mantenimiento y limpieza.

La concesión contempla asimismo la construcción de un nuevo almacén de mantenimiento, dentro de un conjunto de actuaciones que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses desde el inicio del contrato.

Más protagonismo para la Escuela Municipal de Golf

La formación es otro de los aspectos que el Gobierno municipal quiere potenciar con la nueva concesión. Según explica el Ayuntamiento, los pliegos buscan reforzar los cursos de la Escuela Municipal de Golf y facilitar el acceso a esta modalidad deportiva a personas de diferentes edades.

La intención es que niños, adultos y mayores puedan iniciarse en el golf manteniendo precios accesibles, dentro de una estructura de tarifas reducidas fijada por el propio Ayuntamiento.

Cualquier actualización posterior de estos precios tendrá que contar con autorización municipal y estará condicionada al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en los pliegos.

La concesión incorpora también medidas de carácter social relacionadas con las condiciones laborales del personal que presta servicio en el campo municipal.

Más de 8,3 millones para mantener las zonas verdes

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la primera prórroga anual de los cuatro lotes del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los parques y jardines de A Coruña.

El Ayuntamiento destinará más de 8,3 millones de euros al año a estos cuatro lotes, que permiten mantener de forma integral buena parte de la infraestructura verde de la ciudad.

El lote 1 contará con una inversión anual de 2.670.889,65 euros, mientras que el lote 2 tendrá asignados 2.956.823,89 euros. El lote 3 dispondrá de 2.348.537 euros y el lote 4, reservado para centros especiales de empleo y empresas de inserción, contará con 340.124,66 euros anuales.

El servicio abarca el mantenimiento de parques, jardines, zonas forestales, ecohortas, parcelas y solares no edificados, además de espacios vinculados a los accesos a las playas, la costa, ríos y estanques naturalizados.

Entre sus trabajos también figura la actualización del inventario del arbolado de la ciudad y el seguimiento del estado del mobiliario urbano y las zonas de paso en diferentes espacios, entre ellos la Torre de Hércules, los jardines de Méndez Núñez y San Carlos, el monte de San Pedro y los parques de Bens, Santa Margarida, Adolfo Suárez, Oza, Eirís, San Diego y Europa.

El Ayuntamiento se persona en los procedimientos de los aparcamientos

Por último, el Gobierno municipal acordó personarse en los procedimientos abiertos a raíz de los recursos presentados por las antiguas concesionarias de los aparcamientos de Mestre Mateo, plaza de Galicia, San Cristovo y María Pita.

Estos procedimientos están relacionados con los expedientes de caducidad iniciados por el Ayuntamiento con el objetivo de recuperar las concesiones de estos aparcamientos.