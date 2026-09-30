A Coruña celebra cinco días de actividades para aprender a prevenir incendios y actuar ante emergencias

Profesionales del cuerpo de Bomberos de A Coruña junto a la edil Montse Paz en la presentación. Concello de A Coruña.

A Coruña acogerá desde este jueves, 1 de octubre, y hasta el próximo lunes, día 5, la Semana de la Prevención de Incendios 2026, una iniciativa que ofrecerá durante cinco jornadas actividades, talleres y demostraciones dirigidas tanto a escolares como al conjunto de la ciudadanía. El programa busca acercar a las familias conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante situaciones de emergencia.

La programación está promovida por el Ayuntamiento de A Coruña, Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), con la participación de profesionales del servicio de Bomberos de la ciudad. Las actividades combinarán las visitas de diferentes centros educativos con jornadas abiertas en las que se podrá conocer material de emergencias, resolver dudas y participar en distintos talleres.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Montserrat Paz, presentó este miércoles el programa, acompañada por el director de Área de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán. Paz destacó durante el acto la importancia de que la población disponga de conocimientos básicos para saber cómo reaccionar ante una emergencia.

"La educación es el primer paso para saber cómo reaccionar ante situaciones de emergencia. Tenemos que dar a la ciudadanía las herramientas y conocimientos fundamentales a través de una labor divulgativa protagonizada por nuestros profesionales de los servicios de emergencia, que son los que día a día trabajan muy duro para mantenernos seguros", señaló la concejala.

Actividades para escolares durante toda la semana

La Semana de la Prevención de Incendios comenzará este jueves con la participación del alumnado del CEIP Fernández Latorre. Los escolares acudirán a María Pita para participar en actividades centradas en la autoprotección, la prevención y la evacuación de centros educativos, además de realizar talleres didácticos junto a profesionales del servicio de Bomberos.

La jornada inaugural continuará por la tarde con la visita de estudiantes del ciclo medio de Técnico en Emergencias Sanitarias del centro Liceo La Paz. Además, entre las 17:00 y las 20:00 horas se abrirá al público una exposición de material de emergencias, habrá atención de consultas y se desarrollarán talleres dirigidos a personas de diferentes edades.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también participará en la jornada inaugural con una visita institucional a la programación, prevista para las 12:00 horas.

El viernes 2 de octubre será el turno de los alumnos del CEIP de Prácticas y del CEIP San Pedro de Visma. Entre las 10:00 y las 13:30 horas participarán en actividades sobre evacuación de centros escolares, autoprotección y prevención, además de diferentes talleres didácticos.

Talleres abiertos durante el fin de semana

El programa tendrá también un marcado carácter familiar durante el fin de semana. El sábado 3 de octubre se celebrarán actividades abiertas al público tanto por la mañana como por la tarde. La exposición de material, la atención de consultas y los talleres podrán visitarse de 10:00 a 14:00 horas y nuevamente de 17:00 a 20:00 horas.

La misma programación se repetirá el domingo 4 de octubre, con actividades en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, entre las 17:00 y las 20:00 horas. De esta forma, la ciudadanía podrá acercarse durante el fin de semana para conocer de primera mano diferentes recursos relacionados con la prevención de incendios y la respuesta ante emergencias.

La Semana de la Prevención de Incendios finalizará el lunes 5 de octubre con una nueva visita escolar. En esta ocasión participará el alumnado del CEIP Eusebio da Guarda, que realizará los talleres centrados en la evacuación de centros escolares, la autoprotección y la prevención.