Condenado en A Coruña a 5 años y medio de cárcel por agredir sexualmente, lesionar e injuriar a su expareja

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de condenar a cinco años y medio de cárcel a un hombre por agredir sexualmente, lesionar e injuriar y vejar a su expareja.

El tribunal, tras valorar el testimonio persistente y verosímil de la víctima, la declaración del acusado y la prueba pericial y documental, considera probados los actos de reiteradas vejaciones verbales durante la relación, el abrazo e inmovilización no consentida en el pasillo con besos en el cuello y tocamientos en los glúteos y el posterior forcejeo en el dormitorio que ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica.

"Las expresiones utilizadas, por su sentido gramatical y las connotaciones que llevan aparejadas, son ofensivas, hirientes, ultrajantes, patriarcales. El ánimo de ofender está embebido en las mismas, no puede atribuírseles otra intencionalidad ajena a vejar a su pareja", destaca el tribunal.

En este sentido, la Sala aprecia que estos hechos revisten un delito leve continuado de injurias y vejaciones, un delito de agresión sexual ejecutado sobre la expareja y un delito de lesiones en su modalidad básica.

Con todo, el fallo condena al acusado a cinco años y medio de prisión y a 20 días de localización permanente en domicilio distinto al de la víctima. Además, le impone la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la afectada durante ocho años y cinco meses. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.