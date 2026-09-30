La colocación de andamios para renovar el cableado del faro obliga a cerrar la Torre de Hércules de A Coruña

La Torre de Hércules estará cerrada entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre pero el motivo no son las obras previstas para el pie del monumento y su área arqueológica. Desde mañana, la Autoridad Portuaria llevará a cabo una intervención de unas seis semanas en el faro, renovando principalmente su cableado.

Para estos trabajos habrá que colocar unos andamios en la Torre, lo que imposibilita que se realicen visitas en las próximas semanas.

Concretamente, la intervención consistirá en la renovación del cuadro de baja tensión y las líneas de alimentación de la señal marítima, todo ello para mejorar su robustez eléctrica y garantizar el buen funcionamiento y minimizar los fallos de un faro que, además de monumento y símbolo histórico de la ciudad, es una pieza necesaria para la navegación junto a la costa coruñesa.

Pese a las obras, el faro no dejará de funcionar en ningún momento.

El comienzo de estos trabajos coincide con el plazo anunciado tanto por el Concello como por la Xunta para que se retomasen las obras del área arqueológica y la zona inferior de la Torre. El Gobierno gallego insiste en que mantiene su previsión de que las obras empiecen en los próximos días, sin aclarar una fecha concreta para ello.

Ambas intervenciones —las del faro y las de la zona inferior— podrían realizarse a la vez, minimizando así el tiempo de cierre necesario.

Las intervenciones que faltan forman parte de un paquete de actuaciones con un presupuesto total de más de 900.000 euros licitado por la Axencia de Turismo de Galicia.

Estas se dividieron en cuatro lotes. Dos de ellos, los relativos a los senderos y al nuevo sistema de iluminación LED ya se han completado y se estrenaron el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, los que se centran en el interior de la Torre siguen paralizados.

Según el documento de las obras, la previsión es actuar por una parte excavando en el yacimiento abierto en los años 90 y restaurando su perímetro exterior y por otra mejorando la accesibilidad y reparando el espacio del área arqueológica. El primer lote tiene un plazo de ejecución de 4 meses y el lote 3 de unos 8 meses.

Estas actuaciones ya tuvieron que paralizarse hace unos meses por la falta de los permisos necesarios por parte del Ministerio de Cultura, que reclamaba una autorización pendiente de tramitar.

Ahora, la Axencia de Turismo afirma que las obras sí se llevarán a cabo y se realizarán de manera que causen el menor perjuicio a las visitas al monumento, sin aclarar, por el momento, si obligarán a un nuevo cierre de la Torre.

Obras en la instalación eléctrica de San Antón

Otro monumento de la ciudad, el Castillo de San Antón, también será objeto de obras en su instalación eléctrica.

Aquí la empresa Tecnored dispondrá de cerca de seis meses para llevar a cabo las actuaciones que se realizarán para legalizar el sistema eléctrico del museo, reformando la instalación de baja tensión existente y arreglar así deficiencias actuales adaptándose a la normativa.

El presupuesto de estas actuaciones es de 418.278,85 euros.

Debido a estas obras, el Castillo de San Antón cerrará a partir del próximo 6 de octubre.

Esta intervención forma parte de un plan más amplio que contempla actuaciones en otros seis enclaves: las plazas de Santa Bárbara y Azcárraga, la rehabilitación del mausoleo de Sir John Moore, la puesta en valor de la Casa de la Sinagoga y del yacimiento de San Francisco, así como la mejora de la señalización de los bienes de interés cultural y del callejero de la Ciudad Vieja.